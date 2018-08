Al meer dan een miljoen deelnemers aan EU-enquête over afschaffing zomertijd

Brussel - De Europese online-enquête over een mogelijke afschaffing van de zomertijd mag volgens de bevoegde EU-Commissie op heel wat belangstelling rekenen. “We hebben halverwege de looptijd al meer dan een miljoen antwoorden geregistreerd”, verklaarde een woordvoerder van de Commissie aan dpa. Alleen al in de eerste drie dagen van de bevraging kwamen meer dan een half miljoen reacties binnen.

Bij de in juli begonnen en nog tot 16 augustus durende enquête kunnen EU-burgers aangeven of ze graag af willen van de tijdswisseling en of ze een voorkeur hebben voor de winter- of zomertijd. Op basis van de resultaten en andere onderzoeken en adviezen wil de EU-Commissie dan beslissen of ze een voorstel tot afschaffing van de tijdswisseling zal voorleggen. Het Europees parlement en een aantal lidstaten hadden de Commissie de opdracht gegeven de huidige zomertijdregeling te herzien en te evalueren of ze veranderd of behouden moet worden.

De zomertijd gaat in tijdens het laatste weekeinde van maart en dan moet de klok in de nacht van zaterdag op zondag een uur vooruitgeschoven worden van 02.00 naar 03.00 uur. Dat betekent een uur minder slapen. De wintertijd gaat in tijdens het laatste weekeinde van oktober. De klok moet dan in de nacht van zaterdag op zondag een uur achteruit gezet worden van 03.00 naar 02.00 uur en dat betekent een uur langer slapen.

Deelnemen aan de enquête kan via: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements? survey...