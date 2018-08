VIDEO. Technisch defect lokt toeristen en maakt bewoners hoorndol op Kortrijkse Grote Markt

Kortrijk - Een technisch defect aan het belfort van Kortrijk is onbedoeld uitgegroeid tot een nieuwe toeristische attractie. De reus Manten geeft er onophoudelijk klappen aan zijn wederhelft Kalle. De twee mechanische reuzen maken deel uit van het klokkenwerk van het belfort en luiden normaal ieder uur en halfuur. Het bijhorende gepiep, dat nu al acht dagen aanhoudt, is dag en nacht te horen, tot groot ongenoegen van de buurtbewoners.

Wellicht heeft het mechanische deel van de klok van het belfort te lijden onder de hitte. Het gevolg is dat de mannelijke reus Manten nu zijn wederhelft Kalle onophoudelijk klappen geeft. Maar in plaats van klokkengeluid is er een permanent gepiep te horen. Normaal luiden de twee ieder uur en ieder half uur de klok van het belfort. Dat Manten zich nu permanent bezondigd aan een vorm van partnergeweld, leidt tot groot jolijt van de toeristen en tot grote ergernis van de Kortrijkzanen die in de buurt van de Grote Markt wonen. Er lijkt niet meteen veel schot in de zaak te komen om het probleem op te lossen, want het gepiep houdt nu al acht dagen aan.

Nochtans lijkt het in het huwelijk van Manten en Kalle goed te gaan. Eerder dit jaar nog werd hun eerste liefdeskind Emma geboren.