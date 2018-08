Leuk nieuws voor De Bruyne en Kompany: Gabriel Jesus blijft Manchester City trouw

Manchester City heeft Gabriel Jesus beloond met een nieuw en verbeterd contract. De 21-jarige Braziliaanse aanvaller ondertekende vrijdag een verbintenis bij de Engelse kampioen tot 2023.

Manchester City nam Jesus begin 2017 over van Palmeiras. De Zuid-Amerikaan kende een ongelukkig eerste seizoen. In februari van dat jaar brak hij een voetbotje en stond daardoor een aantal maanden aan de kant. Vier maanden later liep Gabriel Jesus een zware oogblessure op en moest hij opnieuw maanden toekijken. Dit seizoen speelde de aanvaller een grote rol bij het binnenhalen van de landstitel. In de 53 wedstrijden die Jesus tot dusver voor City uitkwam, maakte hij 24 doelpunten en gaf hij tien assists.

Jesus vertegenwoordigde Brazilië op het WK in Rusland. De Seleção sneuvelde op het toernooi in de kwartfinales tegen België (2-1). Jesus speelde in de partij de eerste 58 minuten.