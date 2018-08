Zweedse politie schiet man met downsyndroom dood die speelgoedgeweer droeg

Zweedse politieagenten hebben donderdagochtend in het centrum van Stockholm een man neergeschoten die aan het syndroom van Down leed. Het slachtoffer had een speelgoedgeweer bij.

De 20-jarige jongeman was eerder op de dag weggelopen uit de flat van zijn vader. Volgens lokale media kreeg de politie donderdagochtend een oproep over een man in het bet van een wapen. Drie agenten daagden op en vroegen de man het wapen - wat later een speelgoedgeweer bleek - neer te leggen. Dat gebeurde niet en daarop openden ze het vuur. Dat gebeurde volgens de agenten omdat ze zich in “bedreigende” situatie bevonden.

De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan zijn verwondingen. De familie is geschokt. Ze omschrijven de jongen als lief en sociaal.

Het hoofd van de lokale politie noemt het incident erg tragisch. De schietpartij zal worden onderzocht. De politiechef zei wel, uit eigen ervaring sprekend, dat soms “erg moeilijke beslissingen moeten worden genomen in onduidelijke situaties, onder extreme druk en in luttele seconden”.