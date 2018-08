Vijf jaar geleden bijna failliet, nu draait IJsboerke één van beste zomers

IJsboerke, de grootste merkproducent van ijs in ons land, draait deze zomer dubbele shiften om de vraag te kunnen beantwoorden. “Die vraagt ligt al 50 procent hoger dan vorig jaar”, zegt woordvoerder Jef Segers. Een groot contrast met vijf jaar geleden. Toen hing een faillissement in de lucht.

Wat een heel ander verhaal dan vijf jaar geleden. Toen hing IJsboerke op de rand van het faillissement. 78 jaar nadat “ijsboerke” Staf Janssens met zijn ijskar in Tielen rondreed, kreeg het bedrijf in 2013 bescherming tegen schuldeisers. Maar vandaag, twee overnemers later, schijnt de zon weer volop.

“We hebben net de cijfers voor juli binnen”, zegt woordvoerder Jef Segers. “Die liggen 50 procent hoger dan vorig jaar juli. Vorig jaar was het mooi weer tot midden de maand, daarna is het beginnen regenen.”

Foto: ijsboerke

IJsboerke had op basis van juli 2017 een stock aangelegd, voor de Belgische en de Nederlandse markt. Laat dat nu net de regio’s zijn waar het al weken aan het zomeren is. Dus zat IJsboerke heel snel door de reserve heen. “Dat betekende dus: de productiviteit opdrijven. Niet alleen van ons schepijs - de fameuze IJsboerke-bakken vanille of mokka - maar vooral van de handijsjes, of de impulsijsjes.”

Dorst lessen

De bekende IJsboerke-handijsjes zijn natuurlijk de Cornet d’Amour (hoorntje) en de Maxi Vanille (stokje). Dat is roomijs. “Maar de sterkst gestegen vraag is die naar ons waterijs - zoals de IJsbomb. Roomijs koelt wel af. Maar waterijs lest ook nog eens de dorst”, zegt Jef Segers.

Foto: ijsboerke

“Omdat we met lokale producten werken, zijn onze leveringslijnen kort en kunnen we snel op de verhoogde vraag inspelen”, zegt Jef Segers. “We raken gelukkig ook vlot aan het extra-personeel: interims en studenten. Een grote merci ook aan ons vast personeel dat zich flexibel opstelt.”

IJsboerke is blij met de lange hete zomer, maar het moet niet per se blijven duren. “We zijn afhankelijk van de melk van de koeien in de buurt. Het mag toch eens beginnen regenen, zodat de koeien weer kunnen grazen. Weer je wat ideaal zou zijn? ’s Nachts regen en overdag zon”, stelt Jef Segers voor.