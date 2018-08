Van Holsbeeck spreekt nog eens over Anderlecht… en krijgt meteen Verschueren op zijn dak: “Just is just”

Het gebeurt niet vaak meer dat Herman Van Holsbeeck zich uitlaat over Anderlecht. Vrijdag deed de ex-manager van paars-wit dat nog eens in La Dernière Heure. Met kritiek van Michel Verschueren tot gevolg.

LEES OOK (+): Het klasje van negen van meester Hein: waarom Anderlecht vol inzet op jongeren

Bij Anderlecht zetten ze dit seizoen hoog in op de eigen jeugd, met een speler als Alexis Saelemaekers als uithangbord. Volgens Van Holsbeeck is dat vooral de verdienste van Emilio Ferrera, nu assistent van Michel Preud’homme bij Standard.

“Saelemackers is inderdaad het beste voorbeeld hier”, zegt hij aan DH. “De jongeren worden steeds onderverdeeld in categorieën van A tot C. Saelemaekers zat tussen categorie B en C. Maar onder Ferrera heeft hij enorm veel progressie gemaakt. Hij heeft hem op een nieuwe positie gezet. Als Saelemaeckers vandaag een grote toekomst beloofd wordt, is dat grotendeels te danken aan Emilio.”

“En Saelemackers is niet de enige”, aldus Van Holsbeeck. “Ook spelers als Kayembe, Amuzu en Bornauw hebben vooruitgang geboekt onder Ferrera, van wie ik vandaag kan zeggen dat hij tot mijn vriendenkring behoort. Toen ik hem coach van de beloften maakte, kreeg hij niet de nodige media-aandacht. Er werd mij gezegd dat dit een team was zonder veel talent. Maar ze speelden wel kampioen en een aantal spelers werden profs.”

De liefde van Van Holsbeeck voor Ferrera schoot in het verkeerde keelgat bij Michel Verschueren. Het Anderlecht-coryfee reageerde via Twitter dat het vooral Jean Kindermans is die een pluim verdient: