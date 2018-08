Jongeman met syndroom van Down doodgeschoten door politie, nadat hij huis ontvluchtte met speelgoedgeweer

Een man met het syndroom van Down is neergeschoten door de politie, nadat hij met een speelgoedgeweer in hun richting kwam. Volgens de agenten uit Stockholm gedroeg Eric Torrell (20) zich “op een bedreigende manier”, waarna ze op donderdagochtend “niet anders konden dan de man neer te schieten”.

De 20-jarige Eric Torrell is nooit gemakkelijk aanspreekbaar geweest, aangezien hij zwaar gehandicapt geboren werd. Dokters diagnosticeerden hem met het syndroom van Down en een autismespectrumstoornis, en volgens zijn moeder heeft haar zoon nooit kunnen spreken. Toen Eric Torrell woensdagnacht wegliep uit zijn huis, greep zijn familie dan ook zo snel mogelijk in, bang dat de jongeman iets zou overkomen.

Speelgoedgeweer

Al was het niet de eerste keer dat de jongeman vertrok, de politie was donderdagochtend onmiddellijk op de been. Om vier uur ’s nachts kwamen de agenten Eric als bij toeval tegen, in de straat van zijn ouderlijk huis. Een buurman getuigde bij Expressen.se over de chaos die vlak daarna ontstond. “Toen ik naar buiten keek zag ik politiemannen, die heel luid riepen naar iemand. Ik kon niet zien wie, maar ze zeiden dat hij zijn wapen moest neerleggen en op de grond moest gaan liggen, terwijl er extra politiewagens en ambulances verschenen”, reageerde de buur.

Ook Rickard, Erics vader, was ondertussen naar buiten gerend. “Er stonden politiecombi’s overal waar je kon kijken. Drie van hen stonden met hun wapen getrokken. Drie van hen schoten hem in zijn maag.” Omdat de jongen met een beperking een speelgoedgeweer vasthad en niet begreep wat ze van hem vroegen. De ambulanciers probeerden de jongeman nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Om 5.45 uur verklaarden ze Eric dood.

Leugens

De politie van Stockholm liet in een persbericht weten dat de agenten handelden zoals het gebruikelijk is in een “bedreigende situatie”. De jongeman had immers iets vast wat leek op een machinegeweer, maar achteraf een speelgoedgeweer bleek te zijn. De commissaris besloot wel een intern onderzoek op te starten.

Mama Katarina Söderberg en papa Rickard Torrell zijn kapot van verdriet. Maar ook woede overheerst: “We zijn furieus, omdat de politie liegt en dingen verzint. ‘Een bedreiging?’ Onze zoon is vergelijkbaar met een driejarige. Dat kan je toch niet begrijpen. Hij doet geen vlieg kwaad en is één van de liefste mensen van de wereld. En nu zullen we hem voor altijd moeten missen.”