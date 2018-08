Droom van Antwerpse Zian (6) komt uit: ticket voor optreden Dua Lipa, en hij krijgt zelfs reactie van wereldster

Nijlen - De zesjarige Zian uit het Antwerpse Nijlen maakt een zomer mee die hij nooit zal vergeten. Vorige maand kon zijn familie hem verrassen met een ticket voor het optreden van Dua Lipa op Pukkelpop. Een video van het hartverwarmende tafereel gaat momenteel viraal op sociale media, en dat heeft ook de artieste ook opgemerkt. “Dit maakt me zo blij! Pukkelpop gaat nu nog een beetje specialer zijn”, reageerde ze op Twitter.

“Zian is een echte superfan van Dua Lipa”, vertelde moeder Kim Verstockt aan Nieuwsblad.be. “Nadat ik vorig jaar een optreden van haar bijwoonde in de Lotto Arena, vroeg hij me waar ik naartoe was geweest.” Vanaf dat moment ging de bal aan het rollen en was hij verknocht aan de muziek van de Britse zangeres. “Sindsdien kijkt hij elke dag naar videoclips op YouTube en zingt hij de liedjes mee. Hij kent de teksten zelfs perfect vanbuiten.”

Ook tijdens hun vakantie, vorige maand in het Italiaanse Umbrië, kon Zian het niet laten om zich te tonen als een echte superfan van Dua Lipa. “Tijdens een ‘Dua Lipa-party’ gaf hij een optreden voor de hele familie”, vervolgde een trotse moeder. “Hij bracht maar liefst vijf nummers van Dua Lipa na elkaar.” Heel straf voor een jongetje dat zich noodgedwongen moet voortbewegen in een rolstoel. “Hij is tien weken te vroeg geboren. Door de hersenschade heeft hij een motorische beperking.”

Reactie Dua Lipa

Op zondag 22 juli was het grote moment voor Zian aangebroken. In een filmpje die een nicht van Verstockt opnam, valt te zien hoe de jongen een goudkleurig zakje ontving met daarin een blad papier. Wat erop stond zorgde meteen voor euforie: “Dua Lipa komt (naar Pukkelpop)!!! En jij mag mee!” Zian was uiteraard door het dolle heen, en samen met hem al duizenden mensen die het filmpje op sociale media zagen verschijnen… waaronder Dua Lipa zelf. De wereldster liet meteen een berichtje achter op Twitter om hem te bedanken voor zijn komst naar het festival.

(Lees verder onder de tweet)

My heart!!!! This made me well up! I am so happy. Thank you for coming to see me. Pukkelpop is going to be even more special now ?? https://t.co/rtcREOMS8z — DUA LIPA (@DUALIPA) 3 augustus 2018

Voor Verstockt komt de enorme belangstelling voor de video als een totale verrassing. “Oh my god, niet te geloven”, was het eerste dat ze kon zeggen. En ook bij Zian was het enthousiasme niet ver te zoeken, getuige zijn korte maar duidelijk reactie: “Ik ben héél blij.” Zijn droomoptreden van Dua Lipa gaat donderdagavond in vervulling in Kiewit, op de Main Stage.