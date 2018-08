Vanhaezebrouck neemt het zondag op tegen Gert Verheyen: “Hij was een voorbeeld voor 90 procent van de analisten”

Zondag ontvangt Anderlecht in zijn eerste thuismatch van het seizoen KV Oostende. Voor Gert Verheyen wordt het zijn eerste grote test als trainer van Oostende. Anderlecht-coach Vanhaezebrouck had vrijdag op zijn persconferentie lovende woorden over zijn collega.

“Het was wachten tot Gert koos voor het trainerschap”, zei Vanhaezebrouck. “ Als analist deed hij het heel goed en was er veel vraag naar hem. Als analist heeft hij mij niet echt verrast met opvallende analyses maar wel aangenaam verrast. Toen Gert begon kwam er wat niveau bij. Hij verkocht nooit praatjes en zei nooit zaken die totaal niet klopten. En ik heb al veel analisten gezien. Hij bleef ook altijd rustig, speelde zelden op de man en maakte analyses ter zake. Hij was een voorbeeld voor 90 procent van de analisten. Voor zij die leven van mensen afmaken en van reacties op Jan en alleman.”

“Maar goed, misschien zoeken de media ook vaker mensen die schofferen dan mensen die ingaan op de basis van het spelletje. Gert Verheyen was misschien niet mijn nummer één als analist, maar zat zeker in mijn top drie. Al ben ik blij dat hij als Belgische trainer nu volop aan de slag is gegaan bij kV Oostende’”