AA Gent dunt spelerskern flink uit, Vanderhaeghe komt met goed nieuws omtrent Kalinic én Vadis

Donderdag lichtte AA Gent zes spelers in dat de club niet op hen rekent dit seizoen. Yves Vanderhaeghe gaf een verklaring voor deze ingreep op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem.

“Swolfs, Davidzada, Horemans, Koita, Beridze en Rodriguez hebben te horen gekregen dat ze vanaf nu met B-kern zullen meetrainen. We hebben hen tijdig willen waarschuwen zodat ze op zoek kunnen naar een oplossing, waardoor dit geen verloren jaar wordt”, aldus Vanderhaeghe.

Daarnaast had de Gentse coach ook positief nieuws over de beschikbaarheid van enkele sterkhouders: “Vadis Odjidja is alweer aan het lopen, na twee à drie dagen rust kan hij nu opnieuw wat loopwerk verrichten. Het ziet er niet slecht uit voor hem, misschien kan hij volgende week zelfs al spelen in Polen. Brecht Dejaegere heeft deze week alles meegetraind.”

“Daarnaast komt ook Lovre Kalinic maandag terug. Hij is ook al wat aan het trainen tijdens zijn verlof en kijkt er naar uit om hier terug in doel te staan. Ik volg hem op Instagram en zie ook dat hij traint met zijn ex-coach van Hajduk. Het WK werkt motiverend.”