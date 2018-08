Man valt vrouw aan nadat ze weigert haar telefoonnummer te geven

Een vrouw uit het Amerikaanse Nashville is zaterdag aangevallen nadat ze weigerde in te gaan op de avances van een onbekende man. Hij vroeg haar telefoonnummer, maar toen ze zei dat ze hem dat niet wilde geven, werd hij kwaad.

Nadat hij verschillende keren haar nummer vroeg, antwoordde Bailey Cantrell op een bepaald moment dat ze lesbisch was. “Ik wilde het hem eerst niet vertellen want die man heeft daar geen zaken mee, maar hij bleef maar aandringen”, aldus Bailey. “Op die manier hoopte ik dat hij me zou begrijpen en afdruipen.”

Maar niks was minder waar. Toen de man dat hoorde, werd hij ongelofelijk kwaad en vernielde de voorruit van haar auto door er op te stampen. “Ik had op een bepaald moment een stuk glas in mijn oog”, gaat Bailey verder. “Ik hoop dat de beelden zullen helpen om deze man te arresteren.”