Transferitis? Ivan Leko houdt er zich niet mee bezig: “Ik focus op Moeskroen”

Club Brugge sluit zondagavond de tweede speeldag af op het veld van Moeskroen. Ivan Leko hoopt voor die verplaatsing toch één speler te recupereren. “We hebben nog één dag, maar voor Mechele wordt het moeilijk, en voor Nakamba is het na al die weken ook nog te vroeg om te spelen. Van Denswil hopen we dat hij wedstrijdfit is. Maar ook dat is nog net te vroeg om te zeggen.”

Vooral Nakamba mag wel snel terugkeren van Leko. “Hij brengt energie en positivisme, we hebben hem nodig. We hebben zijn blessure proberen op te vangen met andere profielen, zoals Rits op Standard op Eupen. Maar de 6 is niet zijn beste positie. Sowieso zoeken we daar ook nog iemand extra – hopelijk toch.” (glimlacht)

Al is het bij Club vooral uitkijken wie nog vertrekt. Diaby, Limbombe en Refaelov zitten allen in de wachtkamer. “Voor mij is het moeilijk om daar iets over te zeggen”, aldus Leko. “Die spelers zijn elke dag hier, we doen alles om hen conditioneel op peil te houden. Maar jammer dat de transfermarkt nog tot 31 augustus open is. Nog vier weken zullen er vragen komen over transferitis en spelers die weg willen. Maar daar hou ik me niet mee bezig. Ik focus op Moeskroen. Dat is voor Club altijd een lastige verplaatsing. Vorig seizoen verloren we er zelfs onze eerste competitiematch, dat was pijnlijk.”

Toen was dat op de zesde speeldag. Dit seizoen op speeldag 2 is het toch iets te vroeg voor Clubs eerste competitienederlaag.