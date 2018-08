Francky Dury is pleitbezorger van kortere transferperiode: “Dit is ondankbaar!”

Zulte Waregem neemt het zaterdag op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League op tegen AA Gent. Trainer Francky Dury liet zich in de aanloop naar die wedstrijd uit over de transferperiode, die hij te lang vindt.

“Ik sluit mij aan bij de bepleiters van het inkorten van de transferperiode”, aldus Dury. “Zoals het nu gaat heeft het weinig zin. Zes weken werken met jongens die dan plots weg zijn en dan in weinig tijd anderen moeten inpassen. Da is ondankbaar. Vergeet niet dat we in België eind augustus al zes matchen ver zijn en je met dit systeem nog grote kans maakt dat je twee of drie man moet inpassen.”

“Ik blijf het jammer vinden dat Onur Kaya weg is en ik wil iemand zoals Timothy Derijck zeker houden. Ik houd dan ook geen rekening met een mogelijk vertrek van hem.”