N-VA over pleidooi voor herfederalisering van MR-kopstukken: “Hiermee zeggen ze eigenlijk gewoon dat ze Vlaanderen nodig hebben”

Maak van gezondheid, mobiliteit, klimaat, energie en buitenlandse handel opnieuw federale verantwoordelijkheden. Daarvoor pleiten enkele MR-kopstukken - onder wie de federale ministers Sophie Wilmès en François Bellot - vrijdag in een open brief, gepubliceerd in de Franstalige krant La Libre Belgique. Bij coalitiepartner N-VA betreuren ze de brief. “Hiermee zeggen ze eigenlijk gewoon dat ze Vlaanderen nodig hebben.”

“Een federale staat die in staat is om een rol als rechter te vervullen in het overleg tussen de verschillende beleidsniveaus, zou wat olie kunnen smeren in het piepende raderwerk van het Belgische besluitvormingsproces”, zo staat in de brief. Het gaat om een initiatief van Jeunes MR, dat ondersteund werd door een aantal vooraanstaande Franstalige liberalen zoals ministers Wilmès en Bellot en Senaatsvoorzitter Christine Defraigne. Niet dat ze terug willen naar het ‘Belgique de papa’, zo verzekeren de ondertekenaars, maar “het Belgische federalisme moet steunen op een eenvoudig principe: efficiëntie”.

“MR is vertrouwen in Wallonië en zijn inwoners kwijt”

De federale coalitiepartner N-VA betreurt dat “de MR haar vertrouwen in Wallonië en zijn inwoners verliest”. “Wanneer ze vragen om de Waalse gezondheidszorg en hun beleid op het vlak van mobiliteit, energie en landbouw onder federale curatele te plaatsen, zeggen ze eigenlijk dat ze de Vlamingen nodig hebben om orde op zaken te zetten in Wallonië”, stellen vicevoorzitter en Europarlementslid Sander Loones en Vlaams fractieleider Matthias Diependaele in een Franstalig persbericht.

Ze concluderen dat N-VA “nooit zal accepteren dat een Vlaams beleid in gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, immigratie of veiligheid in de toekomst bepaald zal worden door socialisten of Waalse communisten”.

Maar als MR effectief zou pleiten voor een herfederalisering, dan plaatst N-VA daar de terugkeer naar de eenvoudige meerderheidsregel op federaal niveau en de afschaffing van alle (grond)wettelijke blokkeringsmechanismen tegenover. Anderzijds zijn de Vlaams-nationalisten wel tevreden dat Franstalige liberalen het communautaire debat willen heropenen. “Om België echt efficiënter te besturen, moet er een echt institutioneel debat gevoerd worden, en moet er dus worden gepraat over confederalisme”, besluiten Loones en Diependaele.

Matthias Diependaele en Sander Loones. Foto: belga

Niet voor meteen

Of het snel tot zo’n pleidooi zal komen, is maar zeer de vraag. Volgens Olivier Chastel, voorzitter van MR, is het moment nog niet rijp voor een institutionele discussie. “Institutionele kwesties stonden niet in het centrum van het debat tijdens deze legislatuur en zullen daar ook niet belanden voor het einde ervan”, beklemtoont hij. Chastel wil het debat pas begin volgend jaar aansnijden bij de opmaak van het programma van de MR voor de verkiezingen van mei. “Dan pakken we het institutionele luik aan en alle maatregelen die de efficiëntie van onze instellingen kunnen verbeteren.”