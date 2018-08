Opvallend: Trump scoort beter dan Obama deed in nationale peilingen op exact dezelfde dag

Donald Trump schaart volgens de peilingen vandaag maar liefst 50 procent van de stemmen achter zich, dat is meer dan de stemmen die hij bij de presidentsverkiezingen in 2016 kreeg. Nog opvallend en vooral onverwacht: het is ook meer dan de steun die voorganger Obama kreeg op 2 augustus in zijn tweede jaar als president.

Het dagelijks rapport van peilingenbureau Rasmussen Reports laat zien dat 50 procent van de kiesgerechtigde Amerikanen voor Trump zou stemmen, waarvan 35 procent zelfs grote fan is van het huidige beleid. Zo’n 49 procent van de waarschijnlijke kiezers keurt de ideeën van de Amerikaanse president echter af, waarvan 41 procent het heel erg oneens is.

Het is de eerste keer sinds mei dat de president nog zo hoog scoort, al staan er duidelijk meer mensen voor een ‘strongly dissaprove’ (sterk afkeuren) dan ‘strongly approve’ (volledig goedkeuren). Kortom: veel Amerikanen kunnen zich vinden in de huidige gang van zaken, een klein deel is zelfs grote fan, maar nog meer Amerikanen zijn aboluut géén fan van Trump.

Foto: AFP

Beter dan Obama

Opvallend is dat voormalige president Barack Obama minder goed scoorde op exact dezelfde dag in zijn tweede jaar als president. Trumps voorganger haalde toen maar 45 procent van de pro-stemmen.

De gemiddelde ‘goedkeuringsscore’ van Trump in de maand juli was 46 procent. Die score komt ruwweg overeen met de 46,1 procent van de stemmen die hij won in het epische duel met Hillary Clinton.

‘Trump-effect’

De Rasmussen Reports is een van de grootste peilingenbureaus in Amerika. Het is tevens een van de drie bureaus die de totaal onverwachting overwinning van Trump bij de presidentsverkiezingen in 2016 voorspelde. In tegenstelling tot andere bureaus die vooral vragen stellen in via telefonische interviews, vertrouwt Rasmussen op telefoonreacties via de drukknoppen. Het zou een eerlijkere benadering kunnen zijn, omdat kiezers hun voorkeur niet luidop moeten uitspreken en dus niet beïnvloed geraken door hun omgeving.

Sommige politieke wetenschappers noemen die manier van werken en het bijhorende resultaat ‘The Trump Effect’: een fenomeen waarbij de sociale afkeer van de president zijn cijfers zou kunnen verlagen in peilingen die wél gebruikmaken van live operatoren (telefonische interviews), omdat mensen niet durven toegeven dat ze op hem zouden stemmen.