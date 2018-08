Recordhitte komt uit Noord-Afrika: bijna 45 graden in Portugal

Portugal zweet zich te pletter onder een broeierige hitte die uit Noord-Afrika komt. Sinds donderdag worden in vele delen van het land temperaturen van meer dan 40 graden Celsius gemeten. Dat schreef de krant Público vrijdag onder aanhaling van meteorologen.

Ook in de hoofdstad Lissabon heerst een loden hitte. Bijzonder heet werd het in het stadje Coruche, waar het kwik naar 44,9 graden Celsius klom.

De krant sprak van recordtemperaturen in het centrum en het zuiden van Portugal. Reden voor de hittegolf, die vermoedelijk tot minstens zondag zal aanhouden, is de hete wind uit Afrika. Die heeft momenteel het hele Iberische schiereiland in zijn greep. Ook in Spanje werden in grote delen van het land temperaturen van meer dan 40 graden Celsius gemeten. Ook ’s nachts blijft het er tropisch warm.