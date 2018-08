Geen record voor 'Mooi en Meedogenloos': deze series lopen of liepen het langst op de Vlaamse tv

Vanavond zendt Fox voor de laatste maal een aflevering van “Mooi en Meedogenloos” uit. Daarna verdwijnt het feuilleton van de Vlaamse zenders. “Mooi en Meedogenloos” loopt al 34 seizoenen. Toch is dit niet de langst lopende serie op de Vlaamse tv. Hieronder een Top Tien van de langst lopende tv-series die (geheel of gedeeltelijk) op de Vlaamse tv te zien zijn/waren. Verrassend, daar staan 3 Vlaamse series bij.

1/“De dingen des levens” (“Days of our Lives”) - 53 seizoenen

Foto: PR NEWSWIRE

De serie volgt de belevenissen, liefdeslevens en beproevingen van de bewoners van het fictieve plaatsje Salem.Er zijn al 53 seizoenen van de serie gemaakt en de opnames van het 54ste seizoen zijn al begonnen. Maar die zullen niet meer te zien zijn op de Vlaamse TV. Net vandaag zendt Fox voor het laatst een afleverig uit. Reden: tegenvallende kijkcijfers.

2/“Tatort” - 46 seizoenen

Tatort. Foto: BELGAIMAGE

Een Duitse politieserie op de tweede plaats. Verrassend. Het is meteen ook de langslopende serie op de Duitse tv. Op 15 mei werd de 1.000ste er uitgezonden. Tatort is geen typische politeserie met vaste personages. Het draait rond politiesteams uit verschillende regio’s in Duitsland. Dat komt doordat de serie wordt gemaakt door verschillende ormoepen (ook Oostenrijkse en Zwitserse) en elke omroep haar eigen verhaal met eigen team ontwikkelt. Een paar Tatort-seizoenen waren op Canvas te zien.

3/“Neighbours” (“Buren”) - 34 seizoenen

Een Buren-cast. Foto: BELGAIMAGE

Vreemd hoeveel verhaal er zit in de bewoners van zes huizen in Ramsay Street, een doodlopende straat in de buurt van de Australische stad Melbourne. “Neighbours” onderscheidt zicht niet alleen met de licht humoristische ondertoon van andere langlopende tv-series. “Neighbours” is ook een kweekvijver voor talent die dan in andere sectoren potten gaan breken. Vooral in de muziek. Zij zijn allemaal in “Neighbours” begonnen: Kylie Minogue, Jason Donovan, Natalie Imbruglia en zelfs Russell Crowe. ‘Neigbour” is elke vooravond op Eén.

4/“The Bold and The Beautiful” (“Mooi en Meedogenloos”) - 34 seizoenen

De tv-serie dus waarover vandaag het doek valt op de Vlaamse zender Fox. Dezelfde reden als waarom “De Dingen des Levens” stopt: te weinig kijkers. De serie begon over het leven van twee families, de rijke Forresters en de werkende familie Logan. Opmerkelijk aan deze serie: de duur van een aflevering: slechts een half uurtje. Wat de kosten ferm drukt en de serie een van de meest wintsgevende ooit maakt.

5/“Home and Away” -31 seizoenen

Foto: Belga

Net als “Buren” een Australische serie. En ook nu weer gaat het over de belevenissen van bewoners in een fictief stadje (Summer Bay). Daar runnen Pippa en Tom Fletcher een caravanpark, waar ze ook hun adoptiekinderen opvangen. Dat was het begin. Ondertussen kwamen en gingen talloze personages. Tegenwoordig draait het verhaal rond Tori en Ash. De serie loopt op Vitaya, dat al een paar weken na Australië de nieuwste afleveringen mag tonen.

6/”Familie” - 27 seizoenen

Kijk eens aan: de eerste Vlaamse serie. “Familie” is meteen ook de langst lopende Vlaamse tv-serie. Op 30 december 1991 is de eerste aflevering uitgezonden. Op de VTM, natuurlijk. De serie draait nog steeds rond de familie Van den Bossche. Omdat het feuilleton al zo lang loopt, zijn een aantal personages al gerecast, dus een andere acteur/trice voor hetzelfde personages. Zo is Bart Van den Bossche al toe aan zijn derde acteur: Christophe Du Jardin, Wim Van de Velde en Chris Van Tongelen.

7/“Derrick” - 25 seizoenen

Foto: EPA

Het tweede Duitse feuilleton in de lijst. En opnieuw een crimi. Maar deze keer wel met een vast personage: Stephan Derrick, hoofdinspecteur van de politie van München, gespeeld door Horst Tappert. Meest opvallend aan deze serie: alle 281 afleveringen zijn geschreven door Herbert Reinecker. De muziek bij de generiek is geschreven door Les Humphries, die in 1972 een dikke Europese hit had met “Mexico”. Van Derrick werd één bioscoopfilm gemaakt: “Derrick - Die Pflicht Ruft”. De tv-serie liep onder andere op de VRT. Onlangs viel de serie uit de gratie toen bleek dat hoofdacteur Horst Tappert lid was van de SS.

8/”Thuis” - 23 seizoenen

Foto: © VRT

De tweede Vlaamse serie in de lijst. Deze keer eentje van de VRT. Deze serie staat bijna constant bovenaan de kijkcijferlijst. Al was dat niet meteen zo. De eerste uitzending van “Thuis” haalde op 23 december 1995 meteen 810.000 kijkers. Dat zakte nadien naar 300.000. Vandaag haalt “Thuis” geregeld nog 1 miljoen kijkers. De belangrijkste personages en hun vertolkers draaien nog steeds mee: Frank Bomans (Pol Goosen), Simonne Backx (Marleen Merckx), Rosa Verbeeck (Annick Segal) en Marianne Bastiaens (Leah Thys).

9/“Judge Judy” - 22 seizoenen

Foto: ISOPIX

Een specialleke. “Judge Judy” loopt op de grens tussen een fictie- en een reality-serie. In elke aflvering komen telkens twee mensen die met elkaar in conflict liggen voor de rechtbank. De mensen en hun geschillen zijn echt. De rechtbank is niet echt-echt. Judith Sheindlin is wel een echte rechter, maar haar eindoordeel is niet bindend. “Judge Judy” liep bij ons onder andere bij Fox.

10/”FC De Kamioenen” - 21 seizoenen

Op de valreep nog een derde Vlaamse serie. Over de lotgevallen van een voetbalploeg en de aanpalende kantine. De serie liep van 1990 tot 2011 op de VRT en daarna begonnen de eindeloze reeks heruitzendingen, tijdens de zomer. Ook deze zomer weer. Voor wie er nog niet genoeg van heeft: de vierde Kampioenen-film is gepland voor eind volgend jaar.