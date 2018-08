Europese afgang van club met ex-Anderlechttrainer is ‘hot topic’ in Nederland: “Beschamend”

Het Nederlandse voetbal wil na enkele mislukte pogingen nog eens meedoen op het Europese toneel. Ajax en Vitesse stootten door in de voorrondes van respectievelijk de Champions League en Europa League. AZ Alkmaar deed dat niet.

De nummer drie van de Eredivisie van vorig seizoen, met ex-Anderlechttrainer John van den Brom op de bank, won de terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League met 2-1 van het Kazachse FC Kairat. Dat was echter niet voldoende om de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken.

Bauyrzhan Islamkhan had de bezoekers al snel op voorsprong gezet, toptalent Guus Til zette de bordjes weer gelijk. Pas in de extra tijd scoorde AZ een tweede keer via Teun Koopmeiners. Het kalf was tegen dan al lang verdronken en dus was de deceptie groot in Alkmaar.

“Beschamend”

Bij Voetbal International waren ze scherp voor een “onmachtig AZ” omdat dit geen goed doet aan de Europese coëfficiënt van de Eredivisie. Ook al haalde VI aan dat de club wel sleutelspelers Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh verloor deze zomer. “Een herhaling van de succesjaren 2011/12 en 2013/14 was niet alleen voor Nederland, maar ook voor AZ zelf meer dan welkom. Een zeldzaam vroege uitschakeling in de eerste week van augustus tegen de nummer twee van Kazachstan paste zeker niet in dat scenario, vooral met de fraaie campagnes uit het recente verleden nog vers in het geheugen.”

De Telegraaf vond het een “beschamende uitschakeling” voor AZ, dat na het vertrek van zijn twee sterkhouders te lang twijfelde in de zoektocht naar vervanging. “Het valt met de wetenschap van nu moeilijk uit te leggen dat het binnen hengelen van Björn Johnsen zó lang duurde dat de ADO-spits niet speelgerechtigd was voor het tweeluik met de ploeg uit Kazachstan. Na de uitschakeling kan de keuze om te wachten met Johnsen als verkeerde zuinigheid óf als onderschatting van Kairat worden gezien.”

In Het Algemeen Dagblad lezen we ongeveer dezelfde boodschap na de “blamage van AZ. “Het vertrek van Wehorst en Jahanbakhsh was lang van tevoren aangekondigd maar hun vervanging is nog niet op orde, zo kan geconcludeerd worden na de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen.”

Ook op Twitter leefde de afgang van AZ:

Robert Eenhoorn. Grote fan van moneyball. Je twee spitsen verkopen en dan Europese toernooi in gaan zonder vervanging. AZ vliegt er uit door dedain. Kazachstan? Doen we wel even. Niet dus. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) 2 augustus 2018

Maar het ergste is. Anders hadden ze het ook niet gered. Ze hebben zelf gefaald en geven de scheids de schuld. #wanbeleid #az — Joris Westerbeek (@Joris2309) 3 augustus 2018

Ik zal wel een zure zeikerd zijn, maar wat AZ laat zien is beneden alle niveau. Een heel jaar lang voetballen voor een plek in Europa en dan met Fred Friday in de spits uitgeschakeld worden door een club uit Kazachstan. Pijnlijk. — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) 2 augustus 2018