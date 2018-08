Getuigen halen parasols om gevallen motorrijder te beschermen tegen de zon

Sint-Gillis-Waas - Een motorrijder is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval in De Klinge (Sint-Gillis-Waas). Enkele buurtbewoners schoten onmiddellijk te hulp en haalden parasols om hem tegen de zon te beschermen tot de hulpdiensten arriveerden.

Het ongeval gebeurde om 12.20 uur. De motorrijder misrekende zich bij een ongeval in de Burgemeester Van Hovelaan in De Klinge (Sint-Gillis-Waas). Net op dat moment dat de man viel, kwam er vanuit de tegenovergestelde richting een auto aangereden. De bestuurster van die wagen kon een aanrijding niet meer voorkomen. De motorrijder schoof tegen de voorkant van de auto.

Enkele buurtbewoners zagen het ongeval gebeuren en schoten te hulp. “We wisten meteen dat het ernstig was. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse. Met paraplu’s probeerden we de motorrijder te beschermen tegen de brandende zon.”

Foto: bfs

Het slachtoffer kon vrij snel bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto was in shock.

Foto: bfs

Foto: bfs