Eindelijk: het gaat regenen

Neen, het is geen ‘fake news’, er is wel degelijk regen op komst. En die zal gepaard gaan met temperaturen die veel normaler zijn voor de tijd van het jaar dan de hitte die ons land momenteel teistert.

Juli was een ‘zeer abnormaal warme’ maand, met ‘zeer abnormaal’ veel zonneschijn. Tot die conclusies kwam het KMI in zijn recent klimatologisch overzicht. En augustus lijkt op het eerste gezicht niet veel verandering te brengen, met temperaturen die de 30 graden met gemak overstijgen.

Op het eerste gezicht, want het KMI voorspelt dat de atmosfeer vanaf woensdag onstabieler wordt. Midden volgende week zullen storingen ons land bereiken, en stijgt de kans op lokale onweersbuien. In eerste instantie zullen de maxima nog tussen de 25 en de 30 graden schommelen.

Donderdag en vrijdag wordt het nog een pak koeler, met maxima rond 23 of 24 graden. Het KMI wijst erop dat dat normaal is voor de tijd van het jaar. Er komen meer en meer wolken en daardoor vergroot normaal gezien de kans op neerslag, al moet dat laatste nog bevestigd worden.

Eerst heet weekend

Het lijkt er dus op dat er binnenkort een einde komt aan de recordreeks die de huidige zomer intussen aan het vestigen is. Al moeten we eerst nog een weekend doorspartelen waarin het tot 24 graden kan worden aan de kust, en tot 33 graden in het binnenland. Maandag wordt opnieuw zonnig en zeer warm met maxima van 26 graden aan zee, rond 30 à 31 graden in het centrum en tot 32 graden in de Kempen. Dinsdag lijkt het nog wat warmer te worden bij maxima van 30 tot 34 graden.