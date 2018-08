VIDEO: Messi vernedert vader en vertedert zoon

Flashback naar januari van dit jaar: Barcelona draait Betis Sevilla door de gehaktmolen. Messi dirigeert Barça naar winst en etaleert de overmacht door tegenstander Guardado in minuut 86 een panna te zetten.

Ondertussen circuleert op het internet een video van wat zich na de wedstrijd in de spelerstunnel afspeelde: de Mexicaan Guardado neemt z’n tweejarig zoontje mee naar de kleedkamer van de bezoekers. De onfortuinlijke speler had de kleine Máximo een foto met Messi beloofd, en die kreeg hij. Op weg naar de kleedkamer van Barça vraagt hij zijn zoon zelfs “hoe Messi juichte”, en de peuter toont dat even later ook vol enthousiasme aan de Argentijnse wereldster. Geniet van de beelden!