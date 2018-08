Witsel en Meunier poseren met hun WAG's, maar wie is kerel nummer drie op de foto?

Waar Axel Witsel volgend seizoen voetbalt, is nog altijd niet zeker. Bij Tianjin of Borussia Dortmund? Vrouwlief Rafaella Szabo droeg alvast een bikini in de kleuren van BVB op vakantie in Ibiza. Een hint? Wie zal het zeggen... Ook Thomas Meunier en zijn Deborah Panzokou genoten van de Spaanse zon op een boot. De Rode Duivels waren in het gezelschap van een derde, onbekend, koppel. De man daarvan heet Olivier Hamainte. Een Belg die op Ibiza woont en werkt voor het bedrijf (Nela Charter Ibiza) dat de boot ter beschikking stelde van Witsel en Meunier.

