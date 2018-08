Eet je graag snoeptomaatjes? Bedrijf geeft er zes miljoen gratis weg

Een tomatenteler uit het Nederlandse dorp Honselersdijk geeft dit weekend zes miljoen snoeptomaatjes gratis weg. Waarom? Omdat de tomaatjes ‘rimpelig’ zijn geworden door de hitte, waardoor ze niet goed genoeg zijn voor de verkoop. “Maar de smaak is prima”, klinkt het.

“Het is een jong gewas, net babyplantjes, en door die hete dagen is er wat krimping ontstaan”, vertelt Ab van Marrewijk aan ‘De Telegraaf’. “We hebben eerst soepfabrieken gebeld. Die zaten vol. Ook veel voedselbanken hadden geen interesse, want zij wilden alleen verpakte producten. Dat kunnen wij niet leveren: iedereen moet zelf een bakje of tas meenemen.”

Daarom geeft de tomatenteler dit weekend in totaal zes miljoen Tommies-tomaten gratis weg. Maar op is op, klinkt het in een advertentie op Marktplaats.

De actie duurt het hele weekend en is bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan. De tomaatjes kunnen vrijdag opgehaald worden op de Middel Broekweg 130 in Honselerdijk en op de Flevoweg 5 in Middenmeer. Zaterdag kan je ze ook ophalen in het Brabantse Someren op de Hoge Akkerweg 1.