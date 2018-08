Zoon bekent na twee maanden moord op moeder in Bergen

In Bergen is een man onder aanhoudingsmandaat geplaatst nadat hij bekende dat hij zijn moeder doodde. Dat heeft procureur des konings van Bergen Christian Henry verklaard. Het slachtoffer, de 67-jarige Christine C., werd op 22 mei 2017 dood aangetroffen in haar huis. Ze was een dag eerder teruggekeerd vanop vakantie.

Uit een autopsie bleek toen dat de tussenkomst van derden niet kon worden uitgesloten. Door een gebrek aan getuigen en bruikbare sporen, verliep het onderzoek naar het overlijden echter erg moeizaam. Uiteindelijk kon de federale gerechtelijke politie een verdachte identificeren: de zoon van het slachtoffer.

De man, die de feiten bekende, werd in verdenking gesteld van oudermoord, en is onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij is sinds 1 augustus opgesloten in de gevangenis van Bergen.