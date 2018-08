Ryanair annuleert 104 vluchten in ons land door staking piloten

Door de staking die aangekondigd is op 10 augustus, annuleert Ryanair 104 vluchten op die dag in ons land. “Door de staking van de pilotenvakbonden moeten we dat doen”, staat in een mededeling van de luchtvaartmaatschappij.

“De pilotenvakbonden in België hebben opgeroepen tot een staking op vrijdag 10 augustus”, staat in de mededeling van de Ierse lagekostenmaatschappij. “Daardoor kunnen we niet anders dan 104 vluchten te annuleren die op die dag toekomen of vertrekken in België.”

Ryanair geeft aan dat de getroffen klanten op de hoogte zijn gebracht via e-mail/sms en overgeboekt worden naar een andere Ryanair-vlucht (of hun geld terugkrijgen). “We verontschuldigen ons bij onze klanten voor de hinder door deze stakingen”, klinkt het.

Niet eerste staking

Ook eind juli was er al een staking bij Ryanair. Woensdag 25 en donderdag 26 juli werd het werk neergelegd. Dat was zowel bij het Belgisch personeel als bij personeel uit andere Europese landen het geval. Zo’n 600 vluchten moesten door de staking geannuleerd worden. Dat had gevolgen voor zowat 50.000 reizigers. Ryanair telt 700 personeelsleden in België, van wie er 600 op de luchthaven van Charleroi werken.

De personeelsleden van lowcostluchtvaartmaatschappij Ryanair staken voor betere arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond. Onder meer in Zweden zal op 10 augustus ook gestaakt worden.

Spaanse klacht

Vrijdag raakte ook bekend dat de Spaanse pilotenvakbond SEPLA een klacht heeft ingediend tegen Ryanair, wegens “onregelmatigheden” in de contracten van zijn Spaanse piloten. SEPLA geeft in een persbericht te kennen dat “na een jaar van onderhandelen, de weigering van Ryanair om het Spaanse arbeidsrecht te erkennen en toe te passen voor zijn Spaanse piloten, de vakbond verplicht om de gerechtelijke weg op te gaan” en een klacht in te dienen in Madrid.

De vakbonden eisen dat Ryanair de wetgeving toepast van het land waarin het actief is, terwijl het bedrijf enkel de Ierse wetgeving wil toepassen. Ze verwijten Ryanair “op de limiet van de legaliteit” te werken en voor “oneerlijke concurrentie” te zorgen.

Ryanair wilde vrijdag niet reageren op de klacht.