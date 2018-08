Angèle (79) struikelt en belandt even onder kusttram: “Beide voeten zijn verbrijzeld”

Koksijde - De 79-jarige Angèle N. geraakte donderdagavond zwaargewond na een ongeval met een kusttram. Onder andere de twee voeten van de moeder van charmezanger Kurt Kraemer zijn verbrijzeld.

Donderdagavond gebeurde een zwaar ongeval in Nieuwpoort nabij de kaai. De 79-jarige Angèle N. wou er uit de kusttram stappen toen het plots helemaal fout liep. Bij het afstappen kwam de vrouw zwaar ten val. Daarna kwam ze even vast te zitten aan de kusttram die net terug wou vertrekken. De chauffeur van de kusttram had niets gemerkt van het voorval en zette zijn route gewoon verder. Enkele passagiers verwittigden, die alles hadden zien gebeuren, verwittigden hem waarna hij het gevaarte stopte in Lombardsijde. Inmiddels hadden omstaanders van het voorval al de hulpdiensten verwittigd. Onder andere een MUG kwam aangesneld. De vrouw kreeg onmiddellijk verzorging.

Haar verwondingen blijken ernstig te zijn. “Mijn moeder haar verwondingen blijken heel ernstig te zijn: haar beide voeten zijn verbrijzeld en haar heup en haar schouder zijn gebroken”, aldus haar aangeslagen zoon Kurt. De vrouw verbleef gisteren op de intensieve afdeling van het ziekenhuis in Veurne. Twee incidenten met kusttram in enkele uren tijd

Enkele uren voordien had er zich in Koksijde een ander incident met een kusttram voorgedaan. Ter hoogte van de Albert Bliecklaan werd een wagen aangereden door een kusttram die richting Koksijde-Bad reed. De wagen liep langs de achterkant grote schade op. Een inzittende moest voor verzorging naar het ziekenhuis in Veurne. Door het ongeval was er even verkeershinder in de nabije omgeving. Ook het tramverkeer werd licht verstoord door het ongeval.