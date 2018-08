Een ambulance in Rusland is tijdens het rijden geramd door een zwarte personenwagen. De ambulance kantelde om en dat had heel wat gevolgen. De patiënt die er namelijk in lag, met een gebroken been, brak datzelfde been door de crash ook op een andere plaats. De verplegers die in de wagen zaten hadden dringend medische hulp nodig voor de patiënt en belden snel een andere ambulance om hen te komen helpen.