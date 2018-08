101 keer levenslang voor aanslag in Ankara waarbij evenveel doden vielen

Negen mensen die verdacht worden lid te zijn van de terreurorganisatie Islamitische Staat, zijn vrijdag elk veroordeeld tot 101 keer levenslang voor de aanslag uit 2015 in Ankara, waarbij meer dan honderd doden vielen. Dat bericht het Turkse persagentschap Anadolu.

Het betreft één van de zwaarste aanslagen ooit in Turkije. De dubbele zelfmoordaanslag vond op 10 oktober 2015 plaats in de buurt van het centraal station van Ankara. Daar waren duizenden mensen bijeenkomen voor een vredesmars die georganiseerd werd door linkse bewegingen en de pro-Koerdische partij HDP. Volgens de eerste berichten vielen er 102 doden, maar de rechtbank heeft het nu over 100 doden.

Voor elke dode krijgen de verdachten levenslang, met daarbovenop nog een keer levenslang voor “poging tot omverwerpen van de constitutionele orde”.

Voor de aanslag stonden 35 Turken en een Kazakse vrouw terecht. IS heeft de aanslag nooit opgeëist.