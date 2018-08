Nieuw incident met bijtend product: caféruzie beslecht met ammoniak

Antwerpen - Op het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord heeft zich afgelopen nacht rond 0.30 uur een nieuw zuurincident voorgedaan. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een caféruzie tussen twee mannen is in de nacht van donderdag op vrijdag danig ontspoord. Toen een van de twee het café wilde verlaten, besloot de andere het daar niet bij te laten. Die laatste gooide ammoniak in het aangezicht van het slachtoffer. De 49-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht. “Het slachtoffer raakte zwaargewond aan de ogen”, bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

De verdachte, een 40-jarige Antwerpenaar, kon niet veel later door de politie ingerekend worden, hij verschool zich in de parkeergarage onder het plein. De man was ’s nachts niet verhoorbaar omdat hij onder invloed was.

Of het slachtoffer blijvend letsel zal overhouden aan de aanval is nog niet duidelijk.

Ragna

Het incident doet terugdenken aan de zuuraanval op Ragna S., een 40-jarige vrouw die afgelopen week met zwavelzuur werd overgoten door haar ex-partner terwijl ze op de bus wachtte, ook op datzelfde plein. Het slachtoffer vecht in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis nog steeds voor haar leven.

