Vermiste klimmer overleeft bijna een week in sneeuw en ijs op berg: “Hij had het niet nog een nacht overleefd”

Een 29-jarige klimmer is na bijna een week en een gigantische zoekactie gered van een berg in Nieuw-Zeeland. De man kwam er vast te zitten en geraakte niet weg door de sneeuwstormen die er raasden. “Volgens mij had hij het niet nog een nacht overleefd”, klinkt het bij de hulpdiensten die de man konden redden.

Luitenant Terry Harch, 29 jaar en soldaat in het Australische leger, is voor veel mensen in zijn land geen onbekende man. Hij houdt wel van een uitdaging en liefst van al voor het goede doel. Zo beklom hij ooit Mount Cook, een hoge berg in Nieuw-Zeeland, om geld in te zamelen voor Soldier On.

Zijn nieuwe stunt speelde zich ook af op een berg. Hij was zondag vanuit het basiskamp vertrokken om Mount Aspiring te beklimmen. Voedsel, kledij en andere bezittingen had hij daar achtergelaten voor het laatste stuk van de klim. Dat is de gewoonte voor klimmers.

Ben Hur

Maar de alarmbellen gingen af toen hij maandag niet was teruggekeerd. Omdat het weer er zo slecht was, met temperaturen onder het vriespunt, heel veel sneeuw en ijskoude wind, werd een grote zoekactie op poten gezet. “Groter dan die naar Ben Hur”, vertelde Neville Blackmore, woordvoerder van de reddingsdiensten, aan Otago Daily Times.

Door de weersomstandigheden hadden de zoekacties amper resultaat. Tot donderdagavond. Dan vlogen reddingswerkers met een helikopter over de berg en zagen ze hem plots. “Het was buitengewoon”, aldus Mike Roberts van de reddingsdiensten.

“We zagen hem niet meteen”, zegt Sean Mulally, die in de helikopter zat. “En plots zagen we hem. Hij stond recht, te zwaaien met zijn armen in de lucht.”

Soldier On is delighted that Terry Harch has been found safe and well in New Zealand. Terry is an extraordinary Australian and his previous efforts to raise much needed funds for Soldier On by climbing Mount Cook will never be forgotten #safeandwell pic.twitter.com/lC6dyQcVx4 — Soldier On (@SoldierOnAust) 3 augustus 2018

Sneeuwgrot

Mulally en drie collega’s snelden Harch ter hulp. Hem van de berg krijgen kon niet, daarvoor was het weer te slecht, dus brachten ze hem kledij, een tent en het broodnodige voedsel. Zaken die hij al dagenlang niet had, wat het feit dat hij overleefde nog straffer maakte.

“Volgens mij had niet nog een nacht kunnen overleven in die omstandigheden”, zegt Mulally. “Hij heeft enorm veel geluk gehad.” Harch had een sneeuwgrot gegraven om in te schuilen en wist zo te overleven.

Vrijdag werd hij geëvacueerd van de berg. “Het gaat goed met hem”, aldus de reddingswerkers.