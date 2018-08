Dure hulp: Zwitsers leger vliegt met heli’s water naar alpenkoeien

Ook in de Zwitserse alpen zomert het volop. Door de hitte en de aanhoudende droogte wordt water er schaars. Om de berglandbouwers en hun alpenkoeien bij te staan, vliegt het leger met helikopters water naar afgelegen weideplaatsen. Erg on-Zwitsers: de boeren moeten geen factuur verwachten voor de leveringen. De vluchten worden gefinancierd via de begroting van Defensie, want dienen ook als oefenvluchten voor de piloten.