Omstreden Kortrijkse politicus komt niet meer op: “Effect op mijn leven en dat van vriendin is verwoestend”

Kortrijk - Het Kortrijkse gemeenteraadslid Steve Vanneste komt niet op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij was in opspraak gekomen nadat een filmpje was opgedoken waarin hij racistische uitspraken in het rond strooit. “Het effect op mijn leven en dat van mijn vriendin is verwoestend”, zegt hij in een mededeling.

“Ik heb mij verkeerd gedragen en wil niet dat wie dan ook hiervan slachtoffer wordt”, zegt Steve Vanneste, die werd verkozen op de N-VA-lijst en in oktober zou opkomen voor Vlaams Belang. “Daarom zal ik niet deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens mij te verontschuldigen bij de betrokken partijen die ondanks de overlast niet op zo’n manier dienden aangepakt te worden. Dat verdienden zij niet.”

Filmpje

Foto: djr

In een dertien minuten durend filmpje dat dateert van de nacht van dinsdag op woensdag, is te zien hoe Steve Vanneste een tirade afsteekt tegenover zijn overburen. Het filmpje is het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie over nachtlawaai in de Rekkemsestraat in Marke (Kortrijk).

Op de beelden is te zien en vooral te horen hoe de man het racistisch taalgebruik niet schuwt. “Onnozel stuk makak uit een of ander kutland.” “Je moet je muil houden of ik sla erop met je stomme kop.” “Je bent net een neger.” “Ik heb al meerdere makakken in elkaar geslagen met een minder dikke buik dan jullie.” “Als je Pakistaans of Afrikaans bent, dan ben je een stuk stront voor mij.”

Een beetje later trekt Vanneste zijn T-shirt uit, hoewel zijn vriendin hem in toom probeert te houden, en ontsteekt meteen weer in razernij. Op bepaalde momenten spuugt hij zelfs in de richting van zijn buren. De politie moest tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.

Effect op leven “verwoestend”

Vanneste zegt vrijdag onder de indruk te zijn van de feiten en noemt het een “persoonlijk dieptepunt”. “Het effect op mijn leven en dat van mijn vriendin is verwoestend.”

Vlaams Belang zegt de beslissing te begrijpen. “De zaak is daarmee voor de partij gesloten. Wij vragen ook alle partijen om de rust en sereniteit in het persoonlijk leven van Steve te laten terugkeren.”