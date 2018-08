Wat begon als een grap, is uitgedraaid op een erg populaire actie. Lars Koch, eigenaar van een Duitse supermarkt, bood zijn klanten ‘vijf minuten in de koelcel’ aan voor vijf euro. Daar is het immers maar 4°C en is het dus heerlijk vertoeven in vergelijking met de 36 °C buiten. Er zijn ook tienbeurtenkaarten te verkrijgen die je twintig euro kosten.