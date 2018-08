Dierenhater gooit gehaktbollen tjokvol gif in tuin: drie honden gered van gruwelijke dood

Kortrijk / Rollegem - Het scheelde niet veel of de drie honden van Carine Masure uit Rollegem stierven een gruwelijke dood door vergiftiging. Iemand gooide vrijdagochtend gehaktballen met gif in hun tuin.

De drie honden slapen ’s nachts binnen, dus over gemiste nachtrust kan het niet gaan Carine Masure

De dader had het duidelijk op de honden gemunt. Hij of zij moet drie ballen gehakt gevuld met vergif over de omheining van de woning van Carine Masure (57) uit Rollegem hebben gegooid.

“Mijn man zag nog net op tijd de vleesballen liggen in onze tuin. Een paar minuten later zouden we de honden loslaten in de tuin. Ik ben er het hart van in en ben razend. Het gaat wellicht om het gif themix, waarbij dieren een gruwelijke dood sterven vlak nadat ze het gif hebben ingeslikt. Zoiets doe je je ergste vijand niet aan.”

Masure is een dierenliefhebster pur sang. Ze heeft geen kinderen en beschouwt haar drie honden als haar kinderen. En wie aan haar lievelingen komt, treft haar in het hart. “Wij wonen hier bijna veertig jaar. Het is de eerste keer dat ons zoiets overkomt. Moeten we buren verdenken? We tasten in het duister. De dader moet vrijdagmorgen om 6 uur het gif in onze tuin gegooid hebben. Toen hebben we buiten geluid gehoord. Maar wie denkt nu aan zoiets.”

Geen ruzie in de buurt

Volgens de eigenares zorgen de drie dieren zelden voor overlast. “We hebben de honden geadopteerd van eigenaars die ze niet graag zien. Een van de honden is doodsbang als ze een man ziet. Alleen dan blaft ze. We hebben haar gered uit een rioolpijp. Wellicht is ze vroeger mishandeld door een man. De honden slapen 's nachts binnen. Over verstoorde nachtrust van buurtbewoners kan het dus niet gaan. Er is evenmin sprake van een aanslepende burenruzie en jaarlijks wordt er op het nieuwe jaar geklonken, telkens in een andere woning. Opvallend is wel dat er precies drie ballen gehakt in de tuin lagen. De dader wist dus dat we drie honden hebben. Een hond zal nooit de drie ballen ineens opeten. Na een bal wordt hij al misselijk.”

“Ik heb een klacht ingediend maar ik weet niet wie ik moet viseren. Dat is misschien nog het ergste. Ik kan die persoon echt niet het beste toewensen. Een paar minuten later en alle honden waren eraan.”