Zlatan belt persoonlijk abonnees op om hen te bedanken

“Dit is Zlatan Ibrahimovic van Galaxy”, begint de Zweed zijn telefoontje naar een supporter die Ernesto heet. “Ik heb gehoord dat je je abonnement verlengd hebt. Ik belde om je te feliciteren en om je te zeggen dat ik je niet zal teleurstellen, mijn vriend. Ik ga je veel plezier, geluk en doelpunten bezorgen. Is er nog iets anders dat je zou willen? De MLS-cup? Die bezorg ik je ook”, grijnsde de boomlange Zweed.

