Cipiers zitten zonder broeken: “Justitie is verantwoordelijk voor faillissement kledijleverancier”

De FOD Justitie is zelf verantwoordelijk voor het faillissement van de firma Pelsmaecker die de broeken voor het gevangenispersoneel moest maken. Het bedrijf ging failliet omdat de overheid “een gigantische achterstand had wat betaling van kledij betrof”, zegt Gino Hoppe van ACOD Overheidsdiensten vrijdag in een persbericht. Daardoor is er een groot tekort aan broeken voor het gevangenispersoneel.