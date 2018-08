Bij ons droogte, in Virginia hevige regen: dam kan instorten

Terwijl we in België proberen om de droogte en hitte te doorstaan, gebeurt in het Amerikaanse Virginia het tegenovergestelde: een dam staat er op instorten omdat het de zware regenval nog amper kan tegenhouden en tal van huizen werden al geëvacueerd.

In Lynchburg, een stad in de Amerikaanse staat Virginia met zo’n 80.000 inwoners, zijn geen verdorde tuinen of overvolle terrasjes te bespeuren. De temperaturen schommelen er ook niet rond de dertig graden. Integendeel: al dagen regent het, zonder ophouden. Die zware regenval zorgt voor problemen. Al enkele bewoners werden uit hun huis geëvacueerd en ook de plaatselijke dam heeft te lijden onder de grote toevloed van water.

De National Weather Service waarschuwde de inwoners in de nacht van donderdag op vrijdag voor het instorten van de dam. “De College Lake Dam zou wel eens kunnen falen in haar opdracht”, klonk het. Vrijdagochtend kwam er uiteindelijk goed nieuws: de dam had het niet begeven en bleef intact. Al was er wel degelijk veel water over heen gegaan dat tot kilometers ver voor overlast zorgde.

Foto: AP

“Hoewel de waterstanden wel degelijk zijn gedaald, blijft de dreiging voor instorting bestaan”, aldus de lokale autoriteiten. “De hulpdiensten zullen ten alle tijde een oogje in het zeil houden.”

Wat als de dam instort?

Mocht de dam toch nog instorten, dan zal het water uiteindelijk in de James rivier belanden, helaas niet zonder een verwoestend spoor achter te laten. De bewoners van maar liefst 124 woningen zouden dan in gevaar kunnen verkeren.

Sommige huizen in Lynchburg zijn al overstroomd. De brandweer plaatste donderdag foto’s online van het reddingsteam dat per vlot gezinnen uit hun woningen hielp. Ook de gedeeltelijke instorting van het wegdek zorgde voor problemen.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE