40 jaar geleden doneerde Peter zijn sperma “omdat het anoniem was”, nu heeft hij er een dochter bij

Hij dacht dat zijn lederen jas eindelijk toegekomen was in het lokale postkantoor, maar het bleek slechts om een brief te gaan. Peter Peacock was ontgoocheld. Tot hij de brief opende en zijn leven voorgoed veranderde. Plots had hij er een dochter bij.

Schijnbaar was het een gewone dag. Peter Peacock had een bericht gekregen van het lokale postkantoor. Er was een pakje toegekomen. Eindelijk, moet de Australische grootvader van 68 jaar gedacht hebben, de lederen jas die hij via het internet besteld had was toegekomen. Viel dat even tegen, want het ging slechts om een brief. Op weg naar zijn auto opende de gepensioneerde politieagent die en hield hij halt.

“Geachte heer Peacock”, stond in de brief. “De Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority (VARTA) heeft een verzoek gekregen van persoonlijke aard dat met u te maken zou kunnen hebben. Het heeft te maken met een dossier dat in verband staat met een project waaraan u hebt deelgenomen in Prince Henry’s Institute.”

Foto: AP

Dat kon maar één ding betekenen, dacht Peacock. Want het instituut waarvan sprake is een kliniek in Melbourne waar hij bijna 40 jaar geleden sperma was gaan doneren. Zou zijn donatie geleid hebben tot nieuw leven? Hij bedacht zich dat zijn donatie anoniem gebeurd was, daar had hij een handtekening voor gezet. “Ik had het gedaan om mensen te helpen en omdat het anoniem was”, vertelt hij aan AP.

Maar een nieuwe Australische wet heeft de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren teruggedraaid. Daardoor hebben nazaten het recht om te weten van wie ze voortkomen.

Foto: AP

Amper een week later zat hij al naar haar foto te staren. Gypsy Diamond was haar naam en er was een duidelijke gelijkenis tussen haar gezicht en het zijn. “Ik voelde meteen een band”, vertelt hij aan persagentschap AP. “Ik keek ernaar en ik dacht: dat meisje kan ik niet negeren. Ze was meteen mijn kind.”

Gypsy Diamond was 21 toen haar moeder met haar wilde praten, op de dag van de begrafenis van haar opa. “Ik moet je iets zeggen”, zei Sue in de keuken van het ouderlijke huis. “Je vader is niet je biologische vader.” Het kwam als een schok voor de jonge twintiger. Was er dan een schandaal, vroeg ze. “Neen”, antwoordde haar moeder. “Er was een spermadonor.”

Dat de vader waar ze zo naar opkeek niet haar echte vader was, kwam moeilijk binnen bij Gypsy. Ze twijfelde voortdurend en wist niet of ze haar biologische vader wilde kennen. Ze was wel nieuwsgierig, zeker nadat ze zelf moeder werd van twee zoons. De medische stamboom van haar familie intrigeerde haar, dus besloot ze de nodige documenten in te vullen.

Foto: AP

Vier jaar later werd de nieuwe wet van kracht. Intussen wist Gypsy al wat meer. Haar biologische papa was geboren in 1949, had bruin haar en hazelbruine ogen. Een naam had ze niet, tot ze in april 2017 telefoon kreeg van Kate Bourne, die voor VARTA werkte. “Zit je neer? Ik heb net gebeld met je donor.”

Want Peacock, die was intussen na meer dan een week langsgelopen bij VARTA. Hij had er gesproken met Bourne en toestemming gegeven om zijn naam door te geven aan zijn dochter. Bourne raadde zowel Peacock als Diamond aan om langzaam aan te doen. Die laatste wachtte geen moment en zocht hem meteen op op Facebook, waar ze hem zag met een glas rode wijn in zijn handen. Ze stuurde hem een e-mail om hem te bedanken en voegde twee foto’s van zichzelf toe.

Zijn antwoord liet niet lang op zich wachten. “Oh my God”, schreef hij. Ze bleven elkaar voortduren mailen en ontdekten de ene gelijkenis na de andere. Ze hielden van dezelfde drank, waren fan van dezelfde voetbalploeg en hetzelfde gevoel voor humor. “De appel is niet ver van de boom gevallen”, schreef Diamond hem. “Ik zie veel van jezelf in mij, vooral de ogen. Zoiets heb ik nog nooit gevoeld.”

Pornoster

Hij schreef haar dat haar ouders bewonderde omdat ze sperma van iemand anders aanvaard hebben. Hij grapte erop los en vroeg of Gypsy Diamond haar echte naam was. “Natuurlijk”, antwoordde ze. “Als ik er één zou uitvinden voor mijn donor, zou ik er geen kiezen die klinkt als een pornoster.”

Ook de oudste dochter van de man nam contact op met Gypsy. Ze werden vriendinnen, een groot verschil met de jongste dochter van Peacock. Ze had het moeilijk met het idee dat er nog een dochter was. Een van 36 jaar dan nog, een jaar jonger dan zijn. “Ik ben de jongste niet meer”, zei ze.

De vader van Gypsy nam de vriendschap tussen zijn dochter en haar biologische vader erg goed op. Ook haar moeder was gelukkig. “Toen ik zijn foto zag, leek hij me geen vreemde. Ik had het gevoel dat ik hem kende, terwijl ik hem nog nooit gezien had.”

Gypsy vroeg zich af of haar biologische vader ook die van haar broer was. Ze overtuigde hem het na te vragen bij VARTA. Bourne belde even later weer. “Zit je neer”, vroeg ze hem. “Het zijn er zestien.”

Foto: AP

In maart van dit jaar besloten ze elkaar op te zoeken. Peacock vertelde zijn dochter dat hij naar een autoshow in haar buurt zou komen. “Zoek de knappe man met de rood-witte paraplu”, zei hij. Een paar uur later zag ze hem op een bankje zitten, terwijl hij een boekje zat te lezen. Ze keken naar elkaar en grijnsden. En dan die eerste knuffel. Ze praatten alsof ze al jaren de beste vrienden waren. Hij maakte ook kennis met haar echtgenoot en haar zoontjes.

“Hij is nu al familie”, zegt ze. “Ik voel dat. Hij is al een deel van mijn leven.” Hoe ze elkaar nu moeten noemen, weten ze naar eigen zeggen niet. “Hoe moet ik je noemen”, vroeg Peacock haar. “Meisje? Dochter? Het? Ik weet het niet.” Eén ding is zeker: de twee hebben nog vele jaren om het te ontdekken.