“E-mails bewijzen liefdesrelatie tussen Weinstein en slachtoffer”: advocaten vragen niet-vervolging

Harvey Weinstein en zijn belangrijkste slachtoffer zouden een liefdesrelatie hebben gehad, nog jaren nadat er van een zogenaamde verkrachting sprake was. Dat beweert althans de verdediging van de Amerikaanse filmproducer, waarbij die vrijdag tientallen mails van de vrouw als bewijsstuk indiende bij de rechtbank. De advocaten vragen de niet-vervolging van hun cliënt.

De vrouw, die anoniem wenst te blijven, is de enige die in de akte van beschuldiging beweert verkracht te zijn geweest door Weinstein. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in 2013. Twee andere vrouwen hebben het over ongewenste intimiteiten.

Maar vrijdag dienden de advocaten van de beklaagde een verzoekschrift in om hun cliënt niet te vervolgen. Het document, dat 150 pagina’s telt, citeert uit verschillende e-mails tussen dader en slachtoffer. Volgens de advocaten bewijzen de mails dat de twee jarenlang een liefdesrelatie hadden, tot minstens in 2017.

“Ik hou van jou”

Sommige mails dateren van slechts enkele weken nadat de verkrachting zich zou hebben afgespeeld. Daaruit blijkt dat het slachtoffer Weinstein graag wil terugzien. “Ik hoop je vandaag tegen het lijf te lopen” of “ik kan met je ontbijten als je tijd hebt”. Uit de toon van de mails blijkt volgens de advocaten dat het slachtoffer “duidelijk bevriend” is.

“Ik hou nog altijd van jou. Maar ik haat het de indruk te hebben een avontuurtje te zijn”, schrijft de vrouw in een mail van 8 februari 2017. Volgens de advocaten blijkt hieruit duidelijk dat het slachtoffer een relatie “met wederzijdse toestemming” had met de filmproducer.

Uit de mails zou ook blijken dat de vrouw bij Weinstein aandrong op een job of lidmaatschap van een privéclub.

Als de aanklacht voor verkrachting wegvalt, zou Weinstein enkel nog vervolgd worden voor de andere feiten. Die dateren wel al van twaalf en veertien jaar geleden, pleiten zijn advocaten.