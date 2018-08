Opvallend: anders zo emotionele Michel Preud’homme is plots serene gentleman naast de lijn

Het lijkt wel een goed voornemen te zijn. Waar Michel Preud’homme de voorbije seizoenen bekendstond als driftkikker omdat hij al te vaak emotioneel reageerde, blinkt hij sinds zijn nieuwe start als trainer van Standard uit in sereniteit. Bij de omstreden rode kaart voor Mehdi Carcela op het veld van Waasland-Beveren was hij het zelfs die zijn stafleden tot kalmte aanmaande.

Le nouveau Preud’homme liep met zijn herwonnen kalmte al in de kijker door amper te vieren op de openingsspeeldag toen zijn club scoorde tegen AA Gent.

Maar ook bij tegenslag lijkt Preud’homme plots nauwelijks nog te verstoren: na het frustrerend 0-0 gelijkspel op het veld van Waasland-Beveren viel er amper een onvertogen woord uit hem los te krijgen. Hij prees zijn team zelfs omdat ze hun taken zo goed uitgevoerd hadden.

En die ene fase, waarbij Mehdi Carcela rechtstreeks rood kreeg en de Rouches op hun achterste poten stonden? Preud’homme maande zijn stafleden vanop de bank aan tot kalmte. Toen hem achteraf gevraagd werd in te gaan op de fase - vond hij het rood of niet? - weigerde hij zelfs zijn mening te geven. “Ik weet niet of het een rode kaart is. Dat is aan andere mensen om te beslissen”, zei hij.