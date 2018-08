Zelfs mevrouw Vanden Stock moet nu betalen als ze naar Anderlecht wil komen kijken

Roger Vanden Stock (75) komt kijken naar Anderlecht-KVO. De vraag is of de oud-voorzitter er zich nog thuis zal voelen. De voorbije maanden was er amper contact met RSCA, zijn stadion is verbouwd en zelfs zijn vrouw Kiki moet nu haar zitje betalen.

Vanden Stock is een aimabele man. In de eretribune vorig seizoen waren er meer dan 50 gratis plaatsen voor genodigden. Er was parking voorzien, na de match drankjes... Die politiek is voorbij onder Marc Coucke. Vanden Stock behield wel zijn gratis vipseat, maar zelfs zijn vrouw Kiki moet nu betalen en kosteloos drinken kan niet meer.

Dat is niet om Vanden Stock de duvel aan te doen. Het is het nieuwe beleid onder Coucke. Naast oud-voorzitter Vanden Stock hebben de beleidsmensen en aandeelhouders van RSCA elk nog één gratis zetel, alsook De Drie Wijzen van de club: Paul Van Himst, Eddy Merckx en Michel Verschueren. Wie een gast meebrengt, moet betalen. Dat geldt ook voor mevrouw Coucke of mevrouw Devroe. Aan vriendendiensten wordt niet meer gedaan. Er moet geld in het laatje komen.

Vanden Stock zal zich ook minder thuisvoelen omdat hij nog amper contact heeft met RSCA. Hij wordt niet meer om raad gevraagd. Het is een publiek geheim dat Coucke op termijn de naam Constant Vanden Stockstadion zelfs zal vervangen door een gesponsorde sta­dionnaam.

Voorlopig houdt hij het wel bij grote verbouwingen. Tot voor de aftrap wordt er nog geverfd en geboord in het RSCA-stadion. Twee nieuwe zalen voor 1.000 man, nieuwe restaurants waar onder meer Wout Bru zal koken… Het wordt allemaal in sneltempo klaargestoomd. De verbouwingskosten zullen niet min zijn, maar de prijs voor een vipseat is opgeslagen: van 3.950 euro voor één seizoen naar 4.500 euro. Daarnaast is de viptribune uitgebreid van 850 naar 1.000 zitjes.