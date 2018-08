COLUMN DIJKSHOORN. “Ik begrijp waarom Witsel weg wil uit China”

Bijna vijftien jaar lang hebben mijn ouders mij ­iedere zondagavond laten eten in een Chinees ­restaurant. Ik weet dus waarover ik spreek als het om de De Zaak Witsel gaat. De eerste jaren was ik graag in het restaurant. Ik telde de ­vissen in het tropisch aquarium, ik luisterde, vlak voor het doorgeefluik, naar het geschreeuw en gesis in de keuken en ondertussen fantaseerde ik daar een hele wereld bij. Prachtige koks, met mooi vallend haar, die wild eten door een wok stonden te ­slingeren.