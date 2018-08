Het einde is in zicht, maar de bevolking gelooft het niet. Hun grootste gevecht is er één om brood

Exact vier jaar nadat de Duitsers België zijn binnengevallen, zit de oorlog nog steeds vast aan het Westfront. Na honderd dagen was de Groote Oorlog uitgemond in een stellingenoorlog. De moordende massale offensieven in al die jaren hadden niet voor een doorbraak gezorgd, zelfs niet voor echte terreinwinst. Een laatste grote aanval van het Duitse Rijk is eind juli in Frankrijk tot staan gebracht. Het einde is echt in zicht. Alleen durft de bevolking het niet – opnieuw – geloven. En is men vooral bezig met overleven in een uitgehongerd en kaalgeplukt land.