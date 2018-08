Dembélé weigert transfer naar Italiaanse topclub

Mousa Dembélé heeft een transfer geweigerd naar Inter Milaan. De club van zijn goede vriend Radja Nainggolan had zich gemeld bij Tottenham, maar Dembélé kwam er financieel niet uit met de Nerazzurri. Op zijn 31ste probeert Dembélé nog één lucratief contract te versieren. Het Chinese Beijing ­Guoan had interesse, maar de stap naar China vond Dembélé er één te ver. Een transfer voor de deadline van 9 augustus is zeker niet uit te sluiten. Dembélé heeft nog één jaar contract bij Spurs.