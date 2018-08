Trump-fans in de ban van nieuwe bizarre complottheorie: wie is de mysterieuze Q?

Het onderzoek naar Russiagate is een dekmantel. De speciale aanklager Robert Mueller werkt eigenlijk ­samen met president Trump. Om de politieke elite te ontmaskeren als ­criminelen en ze op te sluiten in Guantánamo. Ook een pedofilienetwerk wordt aangepakt, mee gerund door de “linksen” in Hollywood. Dat geloven de aanhangers van Q, een mysterieuze figuur op internetfora. Het klinkt als absolute onzin, maar zo zien duizenden aanhangers van Trump het niet. Het is de grootste samenzwerings­theorie ooit, om de aanhang klaar te maken voor ‘De Storm’.