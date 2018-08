Vertrouwen bij Standard zal toch tikje gekregen hebben: niet welkom, met het oog op Ajax

Na 45 minuten voetballen in het Freethiel deed niets vermoeden dat Waasland-Beveren – Standard op een 0-0 zou eindigen, maar toch keerden de Rouches slechts met één punt terug naar Luik. Trainer Michel Preud’homme was desondanks tevreden over de prestatie van zijn spelers. “Zij hebben voor 90 procent gedaan wat ze moesten doen, enkel de 10 procent ontbrak.”

In het duel tussen ‘leerling’ Yannick Ferrera en ‘meester’ Michel Preud’homme bleek snel dat van een eerlijke strijd amper sprake was. Daarvoor was dit Waasland-Beveren gewoonweg te zwak en dit Standard ...