CLUBNIEUWS. AA Gent dreigt smaakmaker te verliezen, Leko hoopt op nieuwe naam bij Club Brugge

AA Gent dreigt twee smaakmakers kwijt te spelen. Club Brugge-trainer Ivan Leko hoopt nog op een versterking, terwijl Anderlecht-verdediger Kara een transfer zag afspringen. Al uw clubnieuws van de dag.

AA GENT

Het Spaanse Levante heeft interesse in Moses Simon, de 23-jarige flankaanvaller van AA Gent die gisteren vader werd van een dochtertje. Dat bevestigt Gent-manager Michel Louwagie. Volgens Spaanse media is de overgang van Simon, wiens contract eind dit seizoen afloopt, slechts een kwestie van dagen.

Simons landgenoot en ploegmaat Samuel Kalu wordt volgens de Franse sportkrant L’Equipe dan weer gevolgd door Bordeaux.

De Kroatische doelman Lovre Kalinic kreeg na de verloren WK-finale drie weken verlof en zal vanaf maandag opnieuw present zijn in Gent. Yves Vanderhaeghe verwacht dat hij snel weer inzetbaar zal zijn: “Lovre is al aan het trainen tijdens zijn verlof, hij kijkt ernaar uit om hier weer in doel te staan.” De Gentse coach had ook geruststellend nieuws over de blessure van Vadis Odjidja: “Vadis is alweer aan het lopen. Misschien kan hij volgende week zelfs al spelen in Polen.”

CLUB BRUGGE

Club Brugge-coach Ivan Leko doet op Moeskroen nog geen beroep op Marvelous Nakamba. “Hij trainde al twee dagen mee, maar na elf weken zonder groepstraining heeft hij nog tijd nodig. We mikken op volgende week”, aldus Leko. Sowieso verwacht hij ook nog een back-up voor de defensieve middenvelder. “Of we daarmee bezig zijn? Hopelijk wel, hè. Rits deed het goed de voorbije weken, maar dat is niet zijn beste positie.”

Mogelijk komt Denswil wel al in actie zondagavond. Voor Mechele komt de match nog te vroeg. Limbombe, Diaby en Refaelov, die allen in de wachtkamer zitten voor een transfer, ontbreken ook opnieuw.

ANDERLECHT

Kara Mbodj ontbrak een aantal dagen op training om een transfer te regelen. Hij hoopte op Fulham, maar dat wordt niet zijn nieuwe ploeg. De Engelse promovendus haakte af. Naast Dinamo Kiev wil ook het Duitse Leverkusen Isaac Kiese Thelin huren. Ook de Duitsers deden een huurvoorstel met een aankoopoptie die zelfs hoger ligt dan die van Kiev. De knoop is nog niet doorgehakt.

KV KORTRIJK

De nieuwe Oekraïner Andriy Batsula werd zoals verwacht meteen in de selectie opgenomen. De 26-jarige linksback maakte met zijn vorige club FK Oleksandria de hele voorbereiding mee en speelde ook al mee in competitie. Hij is direct inzetbaar .Ook Camara is ondertussen geland, maar net als de jonge Jodts niet geselecteerd. Het visum van Ezekiel is zo goed als in orde, zodat De Boeck alsmaar meer op zijn wenken wordt bediend.

ZULTE WAREGEM

Tardieu trainde de hele week meen maar werd voorlopig nog niet in de wedstrijdselectie opgenomen. Bongonda keert terug uit schorsing en neemt de plaats in de kern en de ploeg in van de vertrokken Onur Kaya. Dury zat met Eddy Cordier, Tony Beeuwsaert en Willy Naessens rond de tafel om de hangende transferdossiers te bespreken.

KV OOSTENDE

Het supportersvak van KV Oostende in het Vanden Stockstadion is nog niet helemaal uitverkocht. Slechts 400 van de 650 plaatsen zijn op dit ogenblik verkocht aan KVO-supporters. Indien het wel uitverkocht zou zijn, zou Guga Baul als tegenprestatie een match vanuit de spionkop volgen. De spelers van KV Oostende beloven dan weer boodschappen voor hun supporters te zullen doen als ze zondag verrassend zouden winnen in Anderlecht.

CERCLE BRUGGE

Voor het eerst in meer dan een jaar werden voor de match van vanavond slechts twee keepers geselecteerd. Derde doelman Vandenbussche is er niet bij. Lusamba is zoals verwacht fit en werd geselecteerd. Cardona blijft out. Van jongens zoals Irie, Nguinda, Vitinho of de jonge nieuwkomer Kosci is geen sprake. De kern ging op afzondering.

LOKEREN

Vanavond kan Maes geen beroep doen op de geschorste Jakov Filipovic. Daarnaast zijn de revaliderende Mpati en de geblesseerden Michel en Rassoul nog niet beschikbaar. Voorts is de transfer van Djordje Jovanovic nog niet rond. Nadat de negentienjarige Serviër van Partizan Belgrado zijn medische proeven aflegde, blijkt er nog een te grote kloof tussen vraag en aanbod. Beide partijen hopen dit weekend de deal alsnog af te ronden.

KRC GENK

RC Genk bereikte een akkoord met Dries Wouters (21) over een contractverlenging tot juni 2022. De verdediger/defensieve middenvelder zette de voorbije maanden grote stappen voorwaarts. De tickets voor de derby gingenals zoete broodjes over de toonbank. Vrijdagmiddag waren – inclusief abonnees – 19.500 tickets de deur uit. Zondag zijn vanaf 16 uur de loketten geopend voor thuisfans. Voor supporters van STVV geldt een combiregeling.

STVV

Voor Endo en Sankhon komt de derby te vroeg. Hun arbeidskaarten zijn wel in orde. Nazon (rug) en Sekine (kneuzing) zijn niet inzetbaar. Kotysch komt wellicht wel weer in de selectie na zijn knieperikelen. Hij heeft een maand voorsprong op het voorziene schema. Mogelijk komt Acolatse in de basis.