“Ruim 1.500 migranten omgekomen in Middellandse Zee op zeven maanden tijd”

Tijdens de eerste zeven maanden van 2018 zijn meer dan 1.500 vluchtelingen en migranten omgekomen terwijl ze Europa probeerden te bereiken via de Middellandse Zee. Ruim 850 van hen stierven alleen al in de maanden juni en juli. Dat blijkt uit gegevens van de vluchtenlingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR).

UNHCR merkt op dat hoewel de vluchtelingenstroom fors is gezakt, het aantal dodelijke slachtoffers relatief hoog blijft. Sinds het begin van het jaar waagden 60.000 migranten de oversteek, ongeveer de helft van het aantal tijdens dezelfde periode vorig jaar.

“We roepen de staten en autoriteiten langs de transitroutes op om dringend alle nodige maatregelen te nemen om de netwerken van mensensmokkelaars te ontmantelen”, zegt speciaal gezant voor de Middellandse Zee van de vluchtenlingenorganisatie, Vincent Cochetel. “Met zoveel levens op het spel, is het van levensbelang dat we de kapiteins van schepen garanderen dat ze geredde passagiers kunnen ontschepen”, zegt hij daarnaast.

Doordat Italië zijn havens heeft gesloten, is Spanje dit jaar het land waar de meeste migranten toekomen. Meer dan 23.500 kwamen tijdens de eerste zeven maanden in het land aan. Dat is meer dan in heel 2017.