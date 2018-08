Belgische bedrijven stuurden 129 miljard naar fiscale paradijzen in 2016

In België gevestigde bedrijven hebben in het aanslagjaar 2017 (voor de inkomsten van 2016) voor in totaal 129 miljard euro aan betalingen naar belastingparadijzen aangegeven bij de fiscus. Dat staat zaterdag in La Libre. Het gaat om 57 procent meer dan werd aangegeven tijdens het voorgaande aanslagjaar (82 miljard euro).

Bedrijven die minstens 100.000 euro storten naar belastingparadijzen, met uitzondering van banken en beursvennootschappen, moeten dat aangeven bij de Belgische fiscus. Die hanteert daarvoor een lijst van dertig fiscale paradijzen. De lijst is echter vrij beperkt: onder meer Panama, de Amerikaanse staat Delaware, Singapore, Hongkong en Luxemburg staan er niet op.

In totaal hebben 804 bedrijven aangegeven dat ze in 2016 een betaling hebben gedaan naar een belastingparadijs, voor een gemiddeld bedrag van 161 miljoen euro per onderneming. De meeste stortingen gingen naar de Verenigde Arabische Emiraten, met Dubai en Abu Dhabi, goed voor in totaal 43,8 miljard euro.

“Het bedrag van 129 miljard euro werd op vrijwillige basis aangegeven”, benadrukt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Het gaat dus niet om zwart geld of inkomsten, maar om financiële transacties die moeten worden aangegeven.”