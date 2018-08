Clement Peerens en Millionaire trappen Linkerwoofer af in stijl

Antwerpen - Op de Antwerpse Linkeroever is vrijdag het tweedaagse festival Linkerwoofer van start gegaan. De openingsdag van deze veertiende editie lokte volgens de organisatie bijna 8.000 bezoekers - duidelijk meer dan vorig jaar. Zij konden zich bij deze zomerse temperaturen vergapen aan toppers van Belgische bodem als Clement Peerens Explosition (CPeX), The Van Jets en headliner Millionaire. Zaterdag gaat de gezelligheidsfactor nog wat de hoogte in met onder meer Kapitein Winokio, Kraantje Pappie en Warhaus.

Linkerwoofer doet het zonder voorverkoop en prijst zich dus gelukkig dat het weer nu al een hele tijd ideaal is voor een festival langs de boord van de Schelde. Clement Peerens mocht onder een stralende zon als een bende gezellige nonkels het publiek een eerste keer massaal naar het hoofdpodium lokken, nadien kregen The Van Jets en Millionaire na zonsondergang alle ruimte om hun al erg stevige livereputatie nog wat meer eer aan te doen.

Tussendoor bracht op het tweede podium het Gentse vijftal Shht een bizarre maar entertainende mix van autotune, loeiharde beats, metalriffs en theatrale dancemoves, soms allemaal samen in één nummer. Waarmee Linkerwoofer meteen bewees ook open te staan voor nog niet platgetreden paden. Wie het liever rustiger aan deed, kon terecht bij een van de vele foodtrucks op het marktpleintje.

“We merken nu al enkele jaren dat we steeds kunnen rekenen op een vast publiek dat ons gevonden heeft en bovendien voor een unieke ‘vibe’ op het terrein zorgt”, zegt medeorganisator Stijn Doggen. “De bezoekers hebben ook kunnen merken dat het hier momenteel met het frisse briesje van over de Schelde een pak aangenamer vertoeven is dan elders.” Voor alle zekerheid nam Linkerwoofer wel extra hittemaatregelen zoals extra schaduwplekken, het uitdelen van zonnecrème en het voorzien van gratis drinkbaar water.